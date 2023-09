Probabili formazioni Lecce-Genoa: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Il venerdì sera della Serie A si chiude con il match al Via del Mare tra Lecce e Genoa. Ad arbitrare la partita sarà Antonio Rapuano, della sezione arbitrale di Rimini; con lui Del Monte e Niedda come assistenti e Juan Liuca Sacchi come quarto ufficiale. Al Var invece la coppia composta da Di Martino e Longo.

Arbitro trentottenne, Rapuano vanta 30 gettoni di presenza in massima serie, per lui in stagione è già la terza designazione dopo Udinese-Juventus 0-3 della prima giornata e Roma-Milan 1-2 della terza. Bilancio in estremo equilibrio per i pugliesi, con due vittorie (entrambi in goleada), due successi e due sconfitte, solo due match con il Genoa che vanta un successo in Coppa Italia ed un pareggio.

Lecce con una formazione quasi obbligata visti i problemi fisici di Banda e la squalifica di Baschirotto. Sulla sinistra si rivedrà dunque Strefezza ad inventare con Almqvist per Krstovic, mentre al centro della difesa chiede spazio Ahmed Touba per affiancare Pongracic.

Soliti dilemmi per Gilardino sul modulo da utilizzare. In caso di 4-3-2-1 si potrebbe assistere al rilancio di Malinovskyi assieme a Gudmundsson per assistere Retegui, mentre con il 4-4-2 l’ucraino si accomoderebbe in panchina, con De Winter che prenderebbe il posto di terzino destro e Sabelli avanzato sull’esterno.

LECCE-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Indisponibili: Dermaku, Banda

Squalificati: Baschirotto

Diffidati: –

Ballottaggi: –

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Vogliacco, Messias

Squalificati: –

Diffidati: –

Ballottaggi: Vasquez-Martin 60%-40%, Malinovskyi-De Winter 60%-40%

Foto: LaPresse