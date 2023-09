Probabili formazioni Genoa-Roma: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Genoa-Roma chiuderà il piano della sesta giornata di Serie A. L’arbitro della sfida sarà Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio, con lui gli assistenti Scatragli e Zingarelli. Il quarto ufficiale sarà il signor Paride Tremolada di Monza, al Var la coppia composta da Mazzoleni e Paterna.

Orsato, miglior arbitro dell’anno 2020 per la IFFHS e fischietto della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco dello stesso anno, è all’ultima stagione da arbitro professionista, dall’alto dei suoi 48 anni da compiere il prossimo 23 novembre, e vanta ben 275 direzioni in massima serie, la prima nel lontano 17 dicembre 2006, più lo spareggio tra Spezia e Verona dello scorso 11 giugno. Giallorossi che vantano 13 vittorie, altrettanti pareggi e 11 sconfitte, ma con 7 partite senza successi, mentre il Genoa vanta 9 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

Per i rossoblù può arrivare il momento di Malinovskyi, che potrebbe fare coppia con Gudmundsson dietro a Retegui. Gilardino potrebbe dunque decidere di osare di più con il 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale. In mezzo al campo ballottaggio tra uno degli ex della partita Strootman e Thorsby.

Giallorossi che deve ancora fare a meno di Smalling oltre che di Kumbulla, Renato Sanches e Kumbulla, Ndicka rimane dunque nel terzetto difensivo. Zalewski favorito a Sipnazzola in mezzo al campo. Più Aouar di Pellegrini nel terzetto di centrocampo, avanti la coppia Dybala-Lukaku.

GENOA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (4-3-2-1): Martinez; De Winter, Bani, Fragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

Indisponibili: Vogliacco

Squalificati: Martin

Ballottaggi: –

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Smalling, Abraham, Renato Sanches

Squalificati: –

Ballottaggi: Aouar-Pellegrini 60%-40%, Zalewski-Spinazzola 55%-45%

