Probabili formazioni Cagliari-Udinese: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La quarta giornata di campionato di Serie A ci riconsegna il famigerato lunch match. Saranno Cagliari ed Udinese le prime due squadre ad affrontarsi alle 12.30 di quest’oggi, con Doveri ad arbitrare la sfida. A coadiuvarlo Pietro De Giudici e Francesca De Monte, mentre Tremolada sarà il quarto ufficiale. Al Var invece Maggioni e Di Paolo.

Daniele Doveri è uno dei decani tra i fischietti della nostra Serie A, che frequenta ormai dal 2009 e all’ultima stagione di attività. Sarà il ventitreesimo match che dirigerà degli isolani, con uno score attuale di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Bianconeri che invece vantano 5 successi, 8 pareggi e 8 sconfitte, l’ultimo precedente è favorevole con il successo per 3-1 con il Milan lo scorso 18 marzo.

Padroni di casa che confermano il loro 4-4-2, con il centrale Wieteska probabile confermato al fianco di Dossena. Dubbi in avanti: Petagna non è al meglio a causa di alcuni problemi muscolari e potrebbe rivedersi Pavoletti in avanti assieme a Zito. Per l’Udinese scelte obbligate in avanti con Lucca e Thauvin, l’ultimo arrivo Pereyra partirà dalla panchina per far rifiatare uno tra Samardzic e Lovric.

CAGLIARI-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Luvumbo, Petagna. All. Ranieri

Ballottaggi: Luvumbo-Oristanio 70%-30%, Petagna-Shomurodov 55%-45%

Squalificati: –

Infortunati: Rog, Lapadula

Diffidati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Lucca, Thauvin. All. Sottil

Ballottaggi: Lucca-Success 70%-30%, Ferreira-Ebosele 55%-45%, Kamara-Zemura 60%-40%

Squalificati: –

Infortunati: Padelli, Ebosse, Masina, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Davis

Diffidati: –

Foto: LaPresse