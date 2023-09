Probabili formazioni Braga-Napoli: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

La UEFA Champions League è pronta a tornare in scena anche quest’oggi mercoledì 20 settembre. La massima competizione europea per club già da ieri regala emozioni: tanti i gol, tanti i colpi di scena. Un esempio è la rete di Provedel, portiere della Lazio, in grado di pareggiare i conti contro l’Atletico Madrid al 95esimo. E oggi si procederà con le ultime partite di questa prima affascinante giornata. Tra i probabili protagonisti troviamo il Napoli di Rudi Garcia.

L’undici azzurro dovrà andare ad affrontare, a partire dalle ore 21.00, il Braga in trasferta. Insomma subito una sfida ostica per Rudi Garcia e i suoi che, dopo il deludente avvio in campionato, vorranno rispondere presente. Adesso diamo un’occhiata alle probabili formazioni partendo dai padroni di casa di mister Artur Jorge. In porta non mancherà Matheus. Il quartetto difensivo sarà invece composto da Gomez, José Fonte, Niakaté e Marin. Davanti la difesa troveremo Vitor Carvalho e Al-Musrati. Dietro l’unica punta rappresentata da Abel Ruiz, si faranno sentire R. Horta, Pizzi e Bruma.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

Adesso è arrivato il momento di ipotizzare il possibile undici di Garcia. Meret senza dubbio alcuno difenderà i pali. Di Lorenzo, Rrahmani, Natan (a sorpresa) e Olivera saranno i quattro pilasti della squadra. Anguissa, Lobotka, Zielinski andranno a occupare la parte centrale del campo mentre Politano, Osimhen e Kvaratskhelia proveranno a far fuori subito una delle squadre del Gruppo C.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Braga-Napoli, match valido per la 1ma giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La diretta streaming avverrà invece su NOW, Infinity+ e Sky Go. Non mancherà, ovviamente, la diretta LIVE TESTUALE sul nostro sito OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA-NAPOLI

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz. All.: Artur Jorge NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia

CALENDARIO BRAGA-NAPOLI (20 SETTEMBRE)

Mercoledì 20 settembre

Ore 21.00 – Braga-Napoli– Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252. Diretta streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati. Diretta LIVE TESTUALE su OA Sport

PROGRAMMA BRAGA-NAPOLI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252, per gli abbonati.

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Sky Go, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport

CHI E’ L’ARBITRO DI BRAGA-NAPOLI

Arbitro: Serdar Gözübüyük NED

Assistenti: Erwin Zeinstra NED, Johan Balder NED

Quarto uomo: Marc Nagtegaal NED

Video Assistant Referee: Dennis Higler NED

Assistente Video Assistant Referee: Rob Dieperink NED

Foto: LaPresse