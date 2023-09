Polemica Gasperini: cosa ha detto dopo Fiorentina-Atalanta? La frase incriminata

Il tardo pomeriggio di ieri ha visto andare in scena una delle sfide più interessanti della quarta giornata della Serie A 2023-2024: la Fiorentina ha ospitato l’Atalanta al Franchi in un match tra due squadre dal calcio propositivo e dinamico. Le due squadre non hanno deluso le aspettative, regalando una partita spettacolare e ricca di colpi di scena: alla fine i Viola hanno conquistato il bottino pieno, battendo per 3-2 la Dea grazie alla rete decisiva di Kouamé al 76′.

Nel finale non sono mancate le polemiche: il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, ha ricevuto nel corso del match numerosi sfottò da parte della tifoseria avversaria. Al termine della sfida, nella conferenza post-partita, l’ex allenatore del Genoa si è lasciato andare ai microfoni, dichiarando come non sia stato piacevole ascoltare i cori denigratori della curva Fiesole nei suoi confronti, sensazione riassunta con una frase rivolta ai supporter toscani:” A volte sembra uno stadio di buoi che danno del cornuto all’asino“.

Cosa voleva spiegare il Gasp in queste dodici parole? Atalanta e Fiorentina, in questo momento storico, sono tra le squadre più competitive tra quelle che non figurano nelle big del nostro calcio: nelle ultime sette stagioni, i bergamaschi sono sempre arrivati davanti in classifica alla Fiorentina, eccezion fatta per l’anno 2021-2022, qualificandosi in tre occasioni per la fase a gironi della Champions League. Ora non ci resta che aspettare il ritorno in programma il prossimo marzo di una sfida che, anno dopo anno, assume sempre di più i connotati di una rivalità vera e propria.

Foto: Lapresse