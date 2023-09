PerchÃ© Inter, Milan e Napoli anticipano a oggi? Il calendario delle prossime partite in Champions League e i giorni di riposo

Continua il tour de force delle squadre impegnate in Champions League. Dopo il turno infrasettimanale, infatti, Inter, Lazio, Milan e Napoli scenderanno in campo già oggi, sabato 30 settembre, in vista degli impegni di Champions League della prossima settimana.

Per questo tutte e quattro le formazioni impegnate nella massima competizione europea beneficeranno dell’anticipo in questa settima giornata di Serie A.

Inter e Napoli, infatti, saranno impegnate martedì 3 ottobre alle 21.00 quando ospiteranno rispettivamente Benfica e Real Madrid.

I nerazzurri, in campionato, affronteranno la Salernitana, i campani invece avranno di fronte il Lecce. Le due squadre avranno dunque due giorni pieni di riposo tra una partita e l’altra.

Milan e Lazio, invece, giocheranno mercoledì 4 ottobre (sempre alle 21.00), ma in trasferta: i rossoneri a Dortmund contro il Borussia, i biancocelesti in casa del Celtic Glasgow.

Giocando in trasferta in Europa, quindi, anche Milan e Lazio saranno di scena oggi, tra l’altro in un match che li vedrà uno di fronte all’altro.

