Pallanuoto, italiane in spolvero tra EuroCup e Champions League

Prosegue la prima fase dalla Euro Cup di pallanuoto maschile e della Champions League di pallanuoto maschile. Nella seconda competizione continentale per importanza sul fronte degli uomini le squadre partecipanti sono state suddivise in 8 gironi, le prime due classificate accederanno alla fase a gironi. Tra le donne, invece, le prime tre classificate dei cinque raggruppamenti passano il turno.

La Rari Nantes Savona ha battuto il Klub Partizan per 15-10 e poi ha avuto la meglio anche sul Duisburg per 15-10. La Telimar Palermo ha liquidato il Sete Natation per 15-7. Terzo successo consecutivo per Ortigia, che ha regolato il Cercle 93 per 16-11 e poi ha messo anche la quarta battendo il Sabac per 16-11. Trieste ha sconfitto lo Szolnoki per 15-11.

Sul fronte femminile, invece, Trieste ha vinto il derby contro Padova per 14-12 mentre Roma ha avuto la meglio sul Lille per 9-8. Seconda vittoria per le capitoline, che ipotecano il passaggio al turno successivo, mentre le patavine e le giuliane inseguono Piraeus e Mulhouse.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani