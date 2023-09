Pagelle Italia-Serbia 3-0, Europei volley: Giannelli mostruoso, Lavia onnipresente, aspettando il miglior Michieletto

Una bella Italia, per lunghi tratti spettacolare, batte 3-0 la Serbia e conquista il terzo successo consecutivo all’Europeo in casa. Azzurri spumeggianti, capaci di alzare l’asticella quando occorre e contro questa Serbia che è una squadra di buon livello c’era bisogno di vincere e convincere. Giannelli fantasmagorico, con giocate di classe immensa e tutti gli attaccanti su buonissimi livelli. Bene il muro, bene il servizio e la difesa, bene anche la ricezione. Difficile trovare un neo alla prestazione degli azzurri che proseguono nella loro corsa e sembrano saper spianare tutti gli ostacoli che si presentano davanti.

PAGELLE ITALIA-SERBIA 3-0 VOLLEY MASCHILE

SIMONE GIANNELLI: 9. Saluta il pubblico di casa sua con una prestazione mostruosa. Batte, difende, attacca, mura ma soprattutto alza divinamente, facendo sempre le scelte giuste, risultando preciso anche nei momenti più difficili. Un campione straordinario che sa anche regalare spettacolo.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 6.5. Non è ancora il Michieletto devastante dei giorni migliori. ieri con l’Estonia era andato in difficoltà finendo in panchina, anche oggi non parte benissimo ma trova lentamente la sua dimensione e partecipa alla festa con 5 ace e un 39% in attacco rivedibile. Discreto in ricezione.

GIANLUCA GALASSI: 7. Svolge il suo compito in modo egregio, senza strafare ma non ce ne è bisogno. Chiude con il 52% in attacco, 2 muri e una pressione costante al servizio.

DANIELE LAVIA: 8.5. Dopo Giannelli il migliore in campo per gli azzurri. uomo ovunque: preciso in ricezione, lo trovi a terra a difendere e un attimo dopo a mettere a terra palloni preziosi che tolgono sicurezze ai rivali. il 71% in attacco e il 59% in ricezione sono numeri da super serata.

YURI ROMANO’: 7.5. Quando la palla pesa finisce dalle sue parti e molto spesso lui la risolve con un attacco vincente o che mette in serissima difficoltà la squadra avversaria. Gioca con la sicurezza di un veterano e con la freschezza atletica di che è al massimo delle sue potenzialità.

ROBERTO RUSSO: 8. Uno dei motori della squadra. Attacca con il 75%, piazza ben 4 muri vincenti e con il nuovo servizio tiene in costante apprensione la ricezione avversaria. prova di grande sostanza la sua.

FABIO BALASO: 7.5. Molto bene in ricezione (70%) ma è la tranquillità che sprizza da tutti i pori ad impressionare. Fa diventare facili anche gli interventi più complicati e non fa mai mancare il suo apporto in difesa.

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini