Pagelle Italia-Germania 3-2, Europei volley: Michieletto non perde mai la bussola, Rinaldi ci mette l’anima. Bottolo, quanti errori

Sono servite due ore e mezzo all’Italia per venire a capo di una Germania in serata di grazia e per conquistare la quinta vittoria consecutiva, ricorrendo al tie break, del suo Europeo. Gli azzurri hanno sofferto un po’ in tutti i fondamentali ma soprattutto in ricezione con ben 13 ace subiti dalla squadra tedesca che ha rischiato tanto e nel quinto set ha pagato un calo proprio al servizio. Italia a corrente alternata con una costante, quella di Alessandro Michieletto che, nonostante una partenza non straordinaria, non ha mai perso la tramontana ed alla fine ha trascinato gli azzurri verso il successo con un grande tie break. Bene gli ingressi di Sbertoli, Mosca e Rinaldi, male Bottolo che non è riuscito ad incidere commettendo troppi errori.

PAGELLE ITALIA-GERMANIA 3-2 VOLLEY MASCHILE

SIMONE GIANNELLI: 6.5. Non è il Giannelli ispiratissimo delle giornate migliori. La partita contava poco e si vede che si concede qualche licenza poetica. Prova comunque più che sufficiente

YURI ROMANO’: 6. A corrente alternata, come tutta la squadra, fornisce il suo apporto. Qualche errore di troppo in attacco ma anche qualche giocata di qualità.

GIANLUCA GALASSI: 6.5. Non una partita che resterà negli annali ma quando viene chiamato in causa dà il suo apporto in attacco e risulta spesso efficace in battuta. Poco efficace a muro.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7.5. Partita di spessore dello schiacciatore azzurro che, a parte qualche black out in ricezione, risulta positivo in tutti i fondamentali e veste i panni del trascinatore nel terzo ma soprattutto nel quinto set.

ROBERTO RUSSO: 7. Buona la prova del centrale di Perugia che chiude con il 69% in attacco, piazza 3 muri vincenti ed è una presenza costante in prima linea.

LEANDRO MOSCA: 7. Ingresso positivo dal quarto set. Un punto fondamentale nel tie break per tenere lontana la Germania.

DANIELE LAVIA: 6.5. Gioca tre set, fa molto bene in attacco con il 69% e 10 punti complessivi ma incontra una serata non proprio indimenticabile in ricezione dove soffre le bordate dei rivali e subisce qualche ace di troppo.

TOMMASO RINALDI: 7. Ingresso di spessore per lo schiacciatore di Modena che sistema la ricezione e si fa vedere anche in attacco con qualche grande colpo alternato ad un paio di errori evitabili.

MATTIA BOTTOLO: 4.5. Spreca malamente una bella occasione. Entra nel quarto set e sbaglia tutto quello che si può sbagliare, battute, attacchi e ricezioni. Peccato.

RICCARDO SBERTOLI: 6.5. Dà una scossa alla squadra dopo il suo ingresso nel quarto set, poi perde lucidità nel quarto set e gioca un ottimo tie break, da vero direttore d’orchestra.

FABIO BALASO: 7. Nonostante qualche ace di troppo è di gran lunga il miglior ricettore azzurro e per quattro set la battuta della Germania è stata molto insidiosa. Bene anche in difesa.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli