MotoGP su TV8, GP Giappone 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale prosegue la sua lunga Tournée asiatica, spostandosi ulteriormente verso Oriente. Abbandonata l’India, ci si trasferisce nel Paese del Sol Levante. Difatti, il weekend a cavallo dei mesi di settembre e ottobre sarà quello durante il quale andrà in scena il Gran Premio del Giappone. Il palcoscenico sarà la pista di Motegi.

Il tracciato, edificato sul paradigma “stop&go”, ha fatto il proprio ingresso il calendario iridato nel 1999. Inizialmente era “l’altra gara” nipponica. Il Gran Premio nazionale si teneva a Suzuka, mentre Motegi ospitava il cosiddetto “GP del Pacifico”. La morte di Daijiro Kato, avvenuta nel 2003, ha però cambiato le carte in tavola. L’autodromo sito nella regione del Kansai è stato definitivamente abbandonato in favore di quello, più sicuro, costruito nella regione del Kanto.

In MotoGP la lotta per il titolo riguarda tre piloti. Francesco Bagnaia (292 punti), Jorge Martin (279) e Marco Bezzecchi (248). In Moto2, invece, Pedro Acosta (236) sta progressivamente prendendo il largo su Tony Arbolino (197). Infine, in Moto3, c’è un ex aequo di massa. Daniel Holgado (174) è stato agganciato da Jaume Masià (174) e Ayumu Sasaki (173). Cosa succederà a Motegi? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Giappone in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023

VENERDÌ 29 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 6.15-6.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 7.05-7.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 30 SETTEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 1.40-2.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 2.25-2.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 3.10-3.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 3.50-4.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 5.50-6.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 6.45-7.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 7.10-7.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 8.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 1 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio del Giappone. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Inoltre, sabato e domenica il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) proporrà sprint e GP.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa nipponica potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio del Giappone, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 30 SETTEMBRE

Ore 3.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 5.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 6.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 8.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 1 OTTOBRE

Ore 9.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 10.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.00 MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo