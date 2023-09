MotoGP, Marco Bezzecchi: “L’incidente con Marini? Almeno vi ho fatto divertire. Curva 1 difficilissima”

Una gara eccezionale da parte di Marco Bezzecchi: il pilota della Mooney VR46 è quasi caduto alla prima curva della Sprint Race del Gran Premio d’India per un contatto con il compagno di squadra Luca Marini, salvo ripartire e fare una rimonta eccezionale fino alla quinta posizione a suon di giri veloci: una prova che ha mostrato un ritmo davvero eccezionale da parte del riminese.

Queste le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Giornata comunque positiva: ho fatto la pole position che comunque varrà anche per domani. Mi dispiace per la Sprint perché ero sicuro di poter far meglio, ma spero di avervi fatto divertire almeno. Sicuramente la delusione del momento mi ha aiutato a rimontare, ma ero pienamente consapevole di ciò che facevo e mi sentivo bene. Mi sentivo bene con la moto, avevo ottime sensazioni e sapevo di poter far bene. Peccato perché se fosse stata la lunghezza normale della Sprint con un giro in più potevo passare anche Binder, ma è andata così”.

Sulla difficoltà della staccata in curva 1: “In curva 1 la staccata è veramente difficile, freni un metro o due dopo e non riesci a fermarti, vai dritto. Ha un’angolazione difficile, poi vai a sbattere alla due, sei solo con il freno davanti. Penso sia senza dubbio la staccata più difficile del circuito. Non ho ancora capito il motivo, ma è veramente complicatissima”.

Sulla qualità della sua partenza: “Il tempo di reazione è stato buono come a Misano, ma Jorge e Pecco sono partiti meglio di me. Non volevo esagerare, anche se ho staccato fortissimo. Poi è successo quello che è successo, ma non sono partito male”.

Foto: Lapresse