Memorial Pantani 2023: Alexey Lutsenko trova il bis a quattro anni di distanza. Battuti Hirschi e Sivakov

Dal 2019 al 2023: sono passati quattro anni, Alexey Lutsenko riesce però di nuovo a trionfare nel Memorial Marco Pantani. Il classico appuntamento dedicato al Pirata sulle strade romagnole è giunto alla sua ventesima edizione e ad aggiudicarselo è stato il campione kazako dell’Astana.

Lutsenko ha sfruttato al meglio il proprio spunto veloce riuscendo ad imporsi in una volata ristretta: battuti i compagni di fuga Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), due degli uomini più in forma del gruppo, non a caso vincitori rispettivamente della Coppa Sabatini e del Giro di Toscana.

Alle loro spalle a 1’57” ancora due UAE Emirates a completare la top-5: Adam Yates e Davide Formolo, che hanno preceduto il francese Guillaume Martin (Cofidis).

In casa azzurra tra i primi dieci spazio anche a Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), ottavo, Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), nono, ed il campione italiano Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team), decimo.

Foto: Lapresse