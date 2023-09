Matteo Arnaldi qualificato nell’ATP di Pechino: definito l’avversario, evitato Alcaraz

Matteo Arnaldi si è qualificato al tabellone principale del torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo l’australiano Aleksandar Vukic in due set. Il tennista italiano si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale cinese, dove domani tornerà in scena per affrontare lo statunitense J.J. Wolf, anch’egli proveniente dalle qualificazioni.

L’azzurro, reduce dalla soddisfacente esperienza in Coppa Davis, ha avuto la fortuna di pescare un altro qualificato nel primo turno della manifestazione e di non finire subito nelle grinfie dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding che incrocerà invece il tedesco Yannick Hanfmann. Matteo Arnaldi e J.J. Wolf non si sono mai sfidati in carriera, l’americano è due anni più vecchio del nostro portacolori e attualmente è il numero 51 al mondo.

Il 22enne ligure, attuale numero 48 del ranking ATP, ha tutte le carte in regola per accedere agli ottavi di finale, dove potrebbe però incrociare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone che esordirà contro il cileno Nicolas Jarry. In quello spicchio di tabellone il possibile quarto di finale sarebbe sulla carta contro il tedesco Alexander Zverev, mentre la semifinale sarebbe in linea teorica contro Daniil Medvedev o Andrey Rublev.

