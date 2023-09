Marcell Jacobs torna in gara, chi sono gli avversari in Cina? Duello stellare con Kerley, ci sono 4 americani

Marcell Jacobs sarà grande protagonista a Xiamen (Cina), dove sabato 2 settembre andrà in scena le penultima tappa della Diamond League prima delle Finali di Eugene. Il Campione Olimpico dei 100 metri, capace di conquistare la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali, è apparso in netta ripresa nel corso della rassegna iridata, crescendo in maniera convincente giorno dopo giorno: 10.15 nella batteria dei 100, 10.05 in semifinale mancando l’accesso all’atto conclusivo per quattro centesimi, poi due frazioni encomiabili in staffetta per conquistare il suo primo alloro iridato.

Marcell Jacobs scenderà in pista alle ore 13.35 italiane. Il Messia dell’atletica tricolore incrocerà ben quattro statunitensi: ci sarà finalmente la grande sfida con Fred Kerley (il Campione del Mondo 2022 è stato eliminato in batteria, poi ha vinto l’oro in staffetta), attenzione a Christian Coleman (quinto in campo iridato e superbo nella 4×100), in gara anche Brandon Carnes (anch’egli titolato in staffetta) e Marvin Bracy-Williams.

Spazio a ben quattro giamaicani: Rohan Watson, Ackeem Blake, Yohan Blake e Kishane Thompson. Il cinese Zhenye Xie completerà il parterre: saranno così riempite ben 10 corsie, rese a disposizione da un impianto molto grande. Fred Kerley ha dichiarato che vincerà, Jacobs ha sorriso durante la conferenza stampa. Si preannuncia una sfida di lusso, tanto chiacchierata durante la primavera e poi rimandata a causa dei problemi fisici dell’azzurro.

Foto: FIDAL/Colombo