L’Italia puÃ² cambiare modulo per l’Ucraina? Le possibili opzioni di Spalletti, la soluzione migliore e chi puÃ² giocare

Non si può più guardare indietro. L’Italia guidata dal neo ct Luciano Spalletti è pronta a scendere nuovamente in campo tra poco più di 24 ore. Gli azzurri dovranno infatti vedersela contro l’Ucraina a San Siro. L’esordio alla guida della Nazionale, per l’allenatore campione d’Italia con il Napoli lo scorso anno, è stato alquanto amaro. Il pareggio per 1-1 a Skopje contro la Macedonia del Nord probabilmente continuerà a scottare in questi giorni ma Immobile e compagni avranno l’occasione di rifarsi già domani.

L’Italia nel corso della partita contro i macedoni è apparsa frizzante specialmente nei minuti iniziali poi però, un lento declino, ha preso il sopravvento sul fisico e sulla mente della squadra. I padroni di casa hanno infatti iniziato a palleggiare e a schiacciare la formazione della Penisola sino ad arrivare alla rete di Bardhi; resta da rivedere il posizionamento di Donnarumma certamente non unico colpevole di questo stretto punto portato a casa. Ma le Qualificazioni a Euro 2024 proseguono per gli azzurri e adesso ci sarà l’Ucraina da battere: non sono ammessi scivoloni.

Dunque Spalletti proverà a mandare in campo la formazione migliore. Il modulo dovrebbe essere il classico 4-3-3 spallettiano ma occhio a un possibile 4-2-3-1 in corso d’opera. In porta non ci dovrebbero essere cambiamenti con l’estremo difensore del PSG titolare. In difesa Di Lorenzo, Bastoni e Dimarco quasi certamente saranno riconfermati e occhio a Scalvini per un posto dal 1′ (andrebbe a sostituire l’infortunato Mancini).

A centrocampo Barella e Tonali non si toccano; Cristante è insidiato da Locatelli ma comunque in vantaggio nel ballottaggio. In avanti l’assenza di Politano dovrebbe regalare una maglia da titolare a Zaniolo mentre Immobile e Zaccagni non dovrebbero essere sostituiti. Adesso bisogna attendere le 20.45 di domani, martedì 12 settembre: poi sarà Italia-Ucraina.

ITALIA-UCRAINA: PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov

Foto: LaPresse