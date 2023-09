Le prossime tappe di Luciano Spalletti in tour tra le squadre di Serie A: dialogo con gli allenatori in ottica convocazioni

È cominciato dalla Milano rossonera per poi spostarsi a Bergamo e Torino, con doppia tappa – bianconera e granata -, il tour di Luciano Spalletti per incontrare gli allenatori dei club di Serie A.

Un modo per confrontarsi in modo diretto sui profili azzurri o azzurrabili, ma anche per impostare il rapporto all’insegna della collaborazione e dell’apertura.

Da tecnico di club, Spalletti vuole provare ad essere attento alle esigenze delle squadre impegnate in campionato, ma anche far capire quelle che sono le esigenze della Nazionale.

Un equilibrio che non sempre è stato trovato in passato, ma che il nuovo commissario tecnico ritiene imprescindibile. E in questo senso vanno letti i nulla osta ai ritorni dal raduno azzurro dei vari Chiesa, Pellegrini, Politano e Mancini.

A rigor di logica, Spalletti dovrebbe proseguire questo viaggio tra i club partendo dalle altre formazioni con più giocatori nel giro della Nazionale: Inter, Fiorentina, Lazio e Roma.

Il ct dell’Italia alternerà queste visite alla visione delle partite di Serie A, costantemente monitorate dal tecnico toscano e dal suo staff.

Foto: LaPresse