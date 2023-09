Le possibili avversarie della Roma in Europa League: chi evitare nel sorteggio e su chi puntare. Tutte le fasce

La Roma è pronta ad affrontare una nuova campagna di Europa League, manifestazione che l’ha vista arrivare in finale nella passata edizione poi vinta dal Siviglia.

I giallorossi, in ogni caso, sono testa di serie pertanto eviteranno numerose big, come Villareal e Liverpool, ma anche Ajax, Bayer Leverkusen e West Ham (campione in carica della Conference League) così come non potrà pescare l’Atalanta, italiana e testa di serie.

Dalla seconda fascia, le insidie maggiori sono rappresentate da Betis Siviglia, Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona, ma attenzione anche al Rennes, mentre appaiono più abbordabili Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos e LASK.

Il Brighton di Roberto De Zerbi rappresenta l’opzione peggiore tra le formazioni inserite nella terza urna, ma anche Union Saint-Gilloise, Sparta Praga e Friburgo potrebbero rappresentare delle insidie, a differenza di Sheriff, Sturm Graz e Molde che sulla carta appaiono avversarie più morbide.

Panathinaikos, AEK Atene e soprattutto Tolosa sono invece le formazioni più pericolose di una quarta fascia che comprende anche TSC, Servette, Rakow, Aris Limassol e Hacken.

EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI

PRIMA FASCIA

Atalanta

Ajax

Bayer Leverkusen

Glasgow Rangers

Liverpool

Roma

Villarreal

West Ham

SECONDA FASCIA

Betis Siviglia

LASK

Olympiacos

Olympique Marsiglia

Qarabag

Rennes

Slavia Praga

Sporting Lisbona

TERZA FASCIA

Brighton

Friburgo

Maccabi Haifa

Molde

Sheriff

Sparta Praga

Sturm Graz

Union Saint-Gilloise

QUARTA FASCIA

AEK Atene

Aris Limassol

Hacken

Panathinaikos

Rakow

Servette

Tolosa

TSC

Foto: LaPresse