La Lazio sbanca Napoli 2-1, tutto facile per l’Atalanta col Monza

La Lazio, dopo due sconfitte consecutive, trova i primi punti e la prima vittoria in campionato espugnando il “Maradona” di Napoli: la squadra di Maurizio Sarri vince 2-1 contro i Campioni d’Italia. Tutto facile invece per l’Atalanta che, alla prima sul proprio campo, regola il Monza con un secco 3-0.

Partita frizzante a Napoli, con i padroni di casa subito pericolosi con Kvaratskhelia, ma la sua conclusione esce di poco. Ancora il georgiano chiama Provedel al grande intervento, ma è la Lazio a passare in vantaggio con il colpo di tacco di Luis Alberto.

La squadra di Garcia, però, pareggia immediatamente con Zielinski che supera il portiere biancocleste anche grazie ad una deviazione di Romagnoli. La squadra di Sarri non ci sta, ma Juan Jesus blocca Felipe Anderson. Dalla parte opposta Olivera conclude alto.

La ripresa si apre con la risposta di Provedel su Zielinski, ma anche con la rete laziale grazie a Kamada che sfrutta un velo di Luis Alberto. Il Napoli prova a reagire, ma è la Lazio ad avere le occasioni migliori e si vede annullare due gol, prima a Zaccagni poi a Guendouzi, sempre per offside del numero 20.

Osimhen, dalla parte opposta, manda alto, poi Zaccagni non trova per poco lo specchio e in pieno recupero, sugli sviluppi di un corner, Juan Jesus viene murato da Pellegrini quindi Lindstrom conclude altissimo.

La gara di Bergamo, invece, inizia bloccata e la prima occasione arriva al 21’, ma il colpo di testa di Ederson non trova lo specchio. I nerazzurri trovano il vantaggio poco dopo con Scalvini che però si trova in offside e la rete viene annullata. L’Atalanta continua a spingere e trova il vantaggio al 35’ con Ederson sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Monza ha un sussulto con Colpani che chiama Musso al grande intervento, ma poco dopo i padroni di casa raddoppiano con Scamacca su cross di Ruggeri.

I brianzoli provano a ricucire subito dopo l’intervallo, ancora con Colpani che serve Caprari, ma Ruggeri chiude. Il forcing biancorosso non produce azioni da rete concrete e al 62’ subiscono il terzo gol ancora da Scamacca.

L’Atalanta potrebbe dilagare, ma vengono annullate le reti di Koopmeiners (fallo di mano) e Scamacca (fuorigioco) e Di Gregorio è attento su Muriel.

Foto: LaPresse