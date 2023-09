Juventus-Lecce, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Juventus di Massimiliano Allegri, tra poco più di 24 ore, ospiterà all’interno dell’Allianz Stadium il Lecce di Roberto D’Aversa. Il 6° turno della Serie A 2023/2024 inizierà decisamente con il botto: subito una sfida al vertice. I salentini stanno vivendo un vero e proprio sogno e non hanno alcuna intenzione di svegliarsi.

Attualmente i giallorossi pugliesi infatti, si trovano al 3° posto in classifica a quota 11 punti: tre vittorie, due pareggi e zero sconfitte nelle prime cinque giornate. Una media impressionante che mai si era vista da quelle parti. E, adesso, Krstovic e compagni avranno l’opportunità di dimostrare il proprio spessore contro la Vecchia Signora. Dal canto suo, la Juventus, vorrà immediatamente rialzare la testa dopo la batosta Sassuolo.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il poker di Reggio Emilia ha certamente destabilizzato l’ambiente ma, martedì 26 settembre a partire dalle ore 20.45, i bianconeri tenteranno di imbrigliare e superare il Lecce. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Juventus-Lecce, match valido per la 6a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO JUVENTUS-LECCE (26 SETTEMBRE)

Martedì 26 settembre

Ore 20.45 – Juventus-Lecce – 6° turno – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA JUVENTUS-LECCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Juventus-Lecce:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LECCE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani/Gatti, Bremer, Danilo; Weah/McKennie, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia/Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda

Foto: LaPresse