Junior Ryder Cup 2023: Europa in trionfo, dominati gli Stati Uniti. Bene Binaghi e Fiorellini

Si è risolta da pochi minuti in favore dell’Europa la Junior Ryder Cup 2023, che per la prima volta si è disputata anche sul campo della Ryder Cup vera e propria, il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, per quel che concerne l’ultimo giro. I primi due, invece, si sono disputati al Golf Nazionale di Sutri, in provincia di Viterbo. 20,5-9,5 il punteggio finale, a testimonianza di un’assoluta capacità di meglio interpretare il percorso da parte degli europei rispetto ai rappresentanti degli Stati Uniti.

Molto buona la performance di Giovanni Binaghi, vittorioso per 3&2 su Jackson Byrd, figlio di Jonathan cinque volte vincitore sul PGA Tour nonché prospetto molto osservato negli States. Un successo, il suo, maturato al termine di un match che per tutta la prima metà era stato incerto, e poi ha visto il rampante italiano volare via e tirar fuori un urlo spettacolare nel momento dell’esito vittorioso.

Per quanto riguarda Francesca Fiorellini, invece, arriva un pari preziosissimo non già per l’esito finale, già noto da tempo, ma per altri due motivi: la qualità dell’avversaria, Kylie Chong, e i due putt per il pari. Tutti e due difficili, quello alla 18 davvero molto lungo e capace di strappare esultanze vere tra il pubblico presente. Il modo migliore, insomma, per chiudere il confronto.

Nella giornata di martedì, al Golf Nazionale, le due selezioni si erano fermate sul 6-6 con un 4-2 al mattino europeo e uno USA al pomeriggio. Ieri, invece, il completo cappotto da parte del team dell’Europa, che ha portato la questione sul 12-6. Oggi il 20,5-9,5 finale con un digiuno europeo che dunque va a concludersi dopo sei edizioni consecutive di vittorie americane.

JUNIOR RYDER CUP 2023: I RISULTATI DEI MATCH DI OGGI

Rocio Tejedo–Anna Davis pari

Connor Graham–Jay Leng Jr. 1up

Helen Briem–Yana Wilson 2&1

Kris Kim–Miles Russell 5&4

Meja Ortengren–Gianna Clemente 3-2

Nicholas Gross–Lev Grinberg 3&1

Nora Sundberg–Leigh Chien pari

Billy Davis–Peer Wernicke 2up

Andrea Revuelta–Ryleigh Knaub 8&6

Sean Keeling–Will Hartman 4&2

Francesca Fiorellini–Kylie Chong pari

Giovanni Binaghi–Jackson Byrd 3&2

Foto: Federazione Italiana Golf