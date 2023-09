Italia-Ucraina, quando si gioca? Qualificazioni Europei 2024: data, programma, orario, tv e streaming

Dopo la terza giornata di campionato, sarà momento di Nazionali. Tornano le qualificazioni agli Europei di Germania 2024 e, di conseguenza, anche l’Italia, che inizierà contro l’Ucraina un nuovo capitolo della propria storia, con Luciano Spalletti al timone.

Il tecnico di Certaldo è stato scelto come successore di Roberto Mancini, che a metà agosto ha deciso di dimettersi dal ruolo di commissario tecnico per poi accettare, qualche settimana dopo, un ruolo analogo in Arabia Saudita. Spalletti viene dunque gettato immediatamente nella mischia, senza amichevoli od altro, ma con l’obiettivo di prendersi subito punti per qualificarsi alla prossima competizione continentale.

Con l’Ucraina, seconda partita di questa tornata dopo quella del 9 settembre con la Macedonia del Nord, sarà un vero e proprio spareggio. Il selezionatore Serhij Rebrov può lanciare immediatamente dei giovani più che interessanti, come Heorhij Sudakov e soprattutto Mykaljo Mudryk, quest’ultimo dotato di un grande talento nonostante non sia ancora riuscito a metterlo in mostra con la maglia del Chelsea.

Il match tra Italia ed Ucraina verrà disputato il prossimo 12 settembre, martedì, alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai Uno ed in streaming su RaiPlay, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dei novanta minuti.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024

Giovedì 12 settembre

Ore 20.45 Italia-Ucraina

ITALIA-UCRAINA, QUALIFICAZIONI EURO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse