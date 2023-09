Italia-Repubblica Ceca, Preolimpico volley 2023: programma, orario, tv, streaming

Archiviato con un risultato al di sotto delle aspettative il capitolo femminile, toccherà alla nazionale italiana di pallavolo maschile affrontare il torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri saranno protagonisti nella Pool A, i cui match verranno disputati a Rio de Janeiro, in Brasile.

L’impegno con cui la squadra guidata dal CT Fefé De Giorgi aprirà il suo cammino verso l’agognato pass per i giochi sarà quello di sabato 30 settembre contro la Repubblica Ceca. Fischio d’inizio alle 18.30 ore italiane (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi), per un match che appare alla portata ma che servirà ad iniziare col piede giusto.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Repubblica Ceca, match valido per il torneo preolimpico di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (205), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv. Noi di OA Sport vi offriremo la consueta DIRETTA LIVE testuale.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli