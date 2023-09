Italia-Porto Rico, quando la prossima partita ai Mondiali di basket? Programma, orario, tv, streaming

In attesa di vedere cosa succederà tra Italia e Serbia (incontro in programma oggi alle ore 10:00) ai Mondiali 2023 di basket, andiamo per un attimo a parlare dell’ultima sfida degli azzurri nella seconda fase a gironi nel gruppo I. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco affronteranno domenica 3 settembre a Manila (Filippine) il Porto Rico in un match che potrebbe essere cruciale per il passaggio del turno.

Ricordiamo infatti che per accedere ai quarti di finale, l’Italia, attualmente terza nel girone I (formato dalle prime due classificate dei precedenti gruppi A e B) con cinque punti (in testa ci sono Serbia e Repubblica Dominicana con sei, mentre insieme al Bel Paese a cinque c’è il Porto Rico), dovrà quasi sicuramente vincere entrambe le partite di questa seconda fase (e questo potrebbe anche non bastare) e quindi la sfida contro la squadra di Nelson Colon (che si svolgerà dopo Italia-Serbia) potrebbe diventare un incontro da dentro o fuori.

Il match tra Italia e Porto Rico inizierà domenica 3 settembre alle ore 10:00 italiane alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine). L’incontro si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Inoltre, la partita sarà disponibile anche in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale dell’intera sfida.

CALENDARIO ITALIA-PORTO RICO MONDIALI BASKET 2023

Domenica 3 settembre

Ore 10.00 italiane: Italia-Porto Rico (girone I) alla Smart Araneta Coliseum di Manila (Filippine) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

ITALIA-PORTO RICO MONDIALI BASKET 2023, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now e DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo