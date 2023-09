Italia-Polonia oggi in tv, Finale Europei volley 2023: orario, programma, tv, streaming

Oggi sabato 16 settembre (ore 21.00) si gioca Italia-Polonia, Finale degli Europei 2023 di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo al PalaEur di Roma, dove 10.000 spettatori abbracceranno la nostra Nazionale e cercheranno di spingerla verso la difesa del titolo continentale conquistato due anni fa. Sarebbe l’ottavo sigillo della storia del Bel Paese, gli azzurri proseguiranno nel filotto di successi dopo aver portato a casa i Mondiali nella passata stagione. In tribuna ci sarà anche un tifoso d’eccezione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da sempre dichiarato appassionato di pallavolo.

Si preannuncia una partita altamente equilibrata, appassionante e avvincente. L’Italia è reduce dal secco 3-0 rifilato alla Francia, preceduto dal tiratissimo successo al tie-break contro l’Olanda. La Polonia ha invece avuto un cammino caratterizzato dai 3-1 contro Belgio, Serbia e Slovenia. I biancorossi, che si sono laureati Campioni d’Europa soltanto una volta (nel 2009) e che hanno perso cinque finali consecutive contro l’Unione Sovietica a cavallo tra anni ’70 e ’80, incroceranno l’Italia, proprio come nell’atto conclusivo dei Mondiali 2022.

L’Italia si affiderà alla regia di Simone Giannelli, alle fiondate di Yuri Romanò, alla solidità di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ai muri di Gianluca Galassi e Leandro Mosca, ai recuperi di Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Lukasz Kaczmarek e lo schiacciatore Wilfredo Leon, guidate dal palleggiatore Marcin Janusz. Aleksander Sliwka sarà il secondo martello, Norbert Huber e Jakub Kochanowski i due centrali, Pawel Zatorski il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA OGGI, FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.00 Finale Europei volley 2023: Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-POLONIA

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Galassi-Mosca, Balaso.

POLONIA: Janusz-Kaczmarek, Leon-Sliwka, Huber-Kochanowski, Zatorski.

Foto: Valerio Origo