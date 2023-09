Inter-Fiorentina oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si chiude oggi la terza giornata del campionato di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi vuole rispondere ai cugini del Milan per rimanere a punteggio pieno in classifica, i nerazzurri ospiteranno tra le mura amiche la Fiorentina galvanizzata dall’accesso ai gironi di Conference League.

Più che probabile il 3-5-2 in favore dei nerazzurri; in difesa non è ancora il momento del debutto di Pavard, aggregatosi pochi giorni fa in gruppo, con Darmian, De Vrij e Bastoni avanti a Sommer. Dubbi a centrocampo, con Davide Frattesi che potrebbe avere una chance in luogo di un Mkhitaryan non al meglio, in avanti Thuram con Lautaro Martinez.

Fiorentina che potrebbe optare per un po’ di turnover dopo il successo per 2-0 contro il Rapid Vienna di tre giorni fa. In avanti Beltran può essere confermato dopo la buona prestazione (senza gol) di Lecce, mentre sulla sinistra cerca spazio Fabiano Parisi per far rifiatare capitan Biraghi. In caso di 4-2-3-1 potrebbe respirare anche Bonaventura, con Gino Infantino pronto al debutto da titolare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inter-Fiorentina, match valido per la 3a giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO INTER-FIORENTINA

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 – Inter-Fiorentina– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA INTER-FIORENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Acerbi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Infantino, Gonzalez; Beltran All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barak, Castrovilli, Ikoné, Sabiri

Foto: LaPresse