Inter-Benfica, quando la prossima partita di Champions League? Data, programma, orario, tv, streaming

Quest’oggi l’Inter sarà di scena all’Anoeta–Reale Arena di San Sebastian contro il Real Sociedad per la prima giornata del girone D della UEFA Champions League 2023-2024: i nerazzurri, sorteggiati insieme agli spagnoli, Benfica e Salisburgo, parte come favorita per la prima posizione nel raggruppamento, traguardo alla portata della squadra meneghina, fondamentale per poi poter avere un accoppiamento meno pesante agli ottavi di finale.

I nerazzurri di Simone Inzaghi viaggiano a gonfie vele: l’Inter è rimasta l’unica squadra in Serie A a punteggio pieno, avendo ottenuto quattro vittorie in altrettante partite, tra cui l’ultima sfida in cui la Beneamata ha annichilito i cugini del Milan per 5-1. Con l’avvento delle coppe europee, il tecnico nerazzurro sarà costretto a far rifiatare i suoi uomini di punta di tanto in tanto ma, data la profondità della rosa interista, le soluzioni non mancheranno di certo per cercare di continuare la striscia vincente.

Il prossimo avversario dell’Inter in Champions League sarà il Benfica, formazione portoghese che l’anno scorso ha vinto il campionato locale: la squadra di Lisbona è l’ostacolo più temibile in ottica primo posto, perciò l’incontro che si svolgerà il 3 ottobre dalle 21.00 sarà decisamente importante per il destino dei nerazzurri, i quali conoscono bene la formazione lusitana, visto che l’anno scorso le due compagini si sono sfidate nei quarti di finale della competizione.

La sfida tra Inter e Benfica, il cui via è programmato per le 21.00 del 3 ottobre dallo Stadio San Siro di Milano, sarà visibile in tv su Canale 5 e Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà garantita da Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity.

CALENDARIO INTER-BENFICA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 3 ottobre

Ore 21.00 Inter-Benfica – Diretta tv su Canale 5 e Sky Sport, Diretta streaming su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity

