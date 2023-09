Rugby, Mondiali 2023: nel weekend due supersfide che possono decidere la corsa al titolo

Dopo l’antipasto di questo pomeriggio con Italia-Uruguay, da domani parte un nuovo lunghissimo fine settimana di rugby con la Coppa del Mondo di Francia 2023 che entra nel vivo e la corsa ai playoff si fa incandescente. Sono due le supersfide più attese e che saranno decisive nella corsa ai quarti di finale.

Si parte domani con la partita tra Francia e Namibia. Dopo aver battuto All Blacks e – a fatica – l’Uruguay, i padroni di casa puntano al tris contro una formazione che sin qui ha subito 123 punti e segnato solo 11 punti in due partite. Non dovrebbe esserci partita e si rischia una nuova sfida senza storia per gli africani. Venerdì, invece, sfida da dentro o fuori tra Argentina e Samoa. I Pumas devono rialzare la testa dopo la pessima prestazione con l’Inghilterra e devono vincere per rientrare in corsa per i playoff, mentre per le Samoa un secondo successo, dopo il Cile, aprirebbe le porte a un quarto di finale a sorpresa.

Sabato, invece, si inizia con Georgia-Portogallo, match tra le due cenerentole della pool C. I georgiani sono sulla carta nettamente favoriti, ma i lusitani hanno sorpreso nella sconfitta contro il Galles e puntano a ribaltare i pronostici. Match senza storia, invece, quello che vede l’Inghilterra affrontare il Cile e sarà l’antipasto al big match di serata. A Parigi, infatti, si scontrano Sudafrica e Irlanda, le due candidate numero 1 al successo finale e che si giocheranno il primo posto nel proprio girone, con la corsa ai quarti di finale che nella pool B che sembra già archiviato.

Due, infine, le partite di domenica. Si parte con Scozia-Tonga, sfida della pool B che è fondamentale nella corsa al terzo posto, quello che dà la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali, ma che terrebbe una delle due squadre almeno virtualmente ancora in corsa per i playoff, in caso di passo falso di Springboks o irlandesi. Ma il momento clou sarà alle 21 a Lione, quando Galles e Australia si giocano tutto in 80 minuti. I britannici hanno già due vittorie all’attivo, ma sia contro Fiji sia contro Portogallo non hanno convinto, e devono vincere per staccare il biglietto per i quarti. L’Australia, invece, è crollata contro le Fiji e ai Wallabies serve una vittoria – possibilmente con bonus – per rientrare in corsa e strappare proprio al Galles la qualificazione.

Foto: LaPresse