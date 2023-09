Inizia l’era di Luciano Spalletti con l’Italia: i precedenti dei CT azzurri al debutto con la Nazionale

Si terrà sabato 9 settembre il battesimo del campo per Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Per lui subito un test complicato in casa della Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Analizzando solo i ct unici della storia della Nazionale italiana, il bilancio è di 9 successi, 5 pareggi e 7 sconfitte, considerando anche la nomina ad interim di Luigi Di Biagio che perse all’esordio contro l’Argentina.

Anche Vittorio Pozzo, primo commissario tecnico unico dell’Italia che poi guidò gli Azzurri alla vittoria di due Mondiali e di una Olimpiade tra il 1934 e il 1938, all’esordio perse 3-2 contro la Finlandia alle Olimpiadi del 1912.

Esordio fortunato, invece, per Ferruccio Valcareggi (2-0 a Cipro) alla guida dell’Italia nel 1968 in occasione del primo titolo europeo e per Enzo Bearzot (3-1 al Portogallo), ct del Mondiale vinto nel 1982.

Marcello Lippi, allenatore dell’ultimo Mondiale vinto, esordì con un ko 2-0 contro l’Islanda. Dopo di lui solo Antonio Conte (2-0 contro l’Olanda) e Roberto Mancini (2-1 curiosamente contro l’Arabia Saudita) hanno avuto un debutto vincente sulla panchina azzurra: sono maturate sconfitte, infatti, per Roberto Donadoni (2-0 dalla Croazia), Cesare Prandelli (1-0 dalla Costa d’Avorio) e Gian Piero Ventura (3-1 dalla Francia).

Ko all’esordio, inoltre, per Fulvio Bernardini, la cui Nazionale si arrese 1-0 alla Jugoslavia. Pareggi, invece, per Augusto Rangone (2-2 con la Svezia), Giuseppe Viani (2-2 con la Francia), Giovanni ferrari (1-1 con la Cecoslovacchia), Arrigo Sacchi (1-1 con la Norvegia) e Giovanni Trapattoni (2-2 con l’Ungheria).

Successi, invece, per Carlo Carcano (3-2 alla Svizzera), Edmondo Ferrari (2-1 all’Austria), Azeglio Vicini (2-0 alla Grecia), Cesare Maldini (2-0 all’Irlanda del Nord) e Dino Zoff (2-0 al Galles).

Sabato, dunque, toccherà dunque a Spalletti scrivere la prima pagina della sua esperienza sulla panchina azzurra.

Foto: LaPresse