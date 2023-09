Il Lecce piega il Genoa e rimane in alto, 1-1 tra Salernitana e Frosinone

Una vittoria e un pareggio nel venerdì che apre la quinta giornata di Serie A: il Lecce vince ancora e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, mentre Salernitana e Frosinone pareggiano 1-1.

I salentini, nel match delle 20.45 di oggi, venerdì 22 settembre, piegano 1-0 il Genoa grazie alla rete di Oudin all’83’. La squadra di D’Aversa parte subito forte, ma Strefezza manda alto e Krstovic viene fermato da Martinez. I giallorossi continuano a spingere, ma ancora Krstovic non inquadra lo specchio in due occasioni. La prima chance degli ospiti arriva alla mezzora, ma Touba in scivolata salva sulla botta di Gudmunsson e poco dopo Martin viene espulso per doppia ammonizione lasciando in inferiorità numerica la squadra di Gilardino.

La ripresa si apre ancora con il Lecce in avanti, ma la conclusione a giro di Rafia termina alta e Almqvist sfiora solo il palo. I rossoblù provano a colpire su calcio d’angolo, ma Falcone, impreciso sulla conclusione di Badelj, riesce a rimediare anticipando Sabelli. I padroni di casa provano a forzare la mano, ma Krstovic e Almqvist non trovano la porta e Martinez blocca ancora su Almqvist. L’assalto salentino viene premiato all’83’ quando il tiro di Oudin, sporcato da Frendrup, termina in fondo al sacco. Nel finale, però, i giallorossi rischiano, ma Ekuban manda alto di testa.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Pareggio, invece, nel match inaugurale di questo turno tra una Salernitana che non ha ancora vinto e un Frosinone che allunga la sua striscia positiva. La prima chance è dei campani, ma la botta di Cabral si stampa sulla traversa e poco dopo Simone Romagnoli di testa su cross di Marchizza porta avanti la squadra di Di Francesco. I ciociari continuano a spingere, ma Ochoa salva su Cheddira, mentre la conclusione a giro di Soulé termina di poco fuori. In chiusura di tempo, poi, Romagnoli chiude su Candreva.

L’intervallo restituisce una Salernitana più determinata: Turati salva su Candreva, poi Cabral trova il pareggio con un rasoterra. I granata continuano a spingere, ma ancora Candreva non centra lo specchio e Maggiore trova il portiere gialloazzurro sulla sua strada. È l’ultimo sussulto del match, il risultato non cambia più.

Foto: LaPresse