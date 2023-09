Hockey ghiaccio, Alps League 2023-2024: vincono Renon, Merano, Fassa e Vipiteno

Serata ricchissima di partite per quanto riguarda la Alps Hockey League 2023-2024. Il campionato trans-nazionale, infatti, proponeva sei match con sei squadre italiane impegnate sul ghiaccio. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di AHL.

I Rittner Buam non lasciano scampo in casa all’EC Kitzbuehel e vincono 4-1 con le reti di Fink (6:51), Kostner (32:31), arriva poi il 3-0 di Insam (42:37) e il 4-1 di Fink al 56:47 dopo la rete di Urbanek (54:46). Gli Unterland Cavaliers cadono 4-3 dopo shoot-out contro gli Steel Wings Linz. Vantaggio di Markkula dopo 4:07, quindi pareggio degli austriaci con Persson (5:55). Linz passa in vantaggio con Theirich al 14:37, ma gli altoatesini pareggiano sul 2-2 con Käyrä al 27:29, ma di nuovo Linz avanti con il 3-2 di Haiböck al 32:24. Di nuovo 3-3 con il solito Markkula (45:10). La sfida passa ai rigori con la rete decisiva di Necesany.

Vipiteno vince 3-2 contro il Red Bull Salisburgo. Vantaggio dei Broncos con Sanvido dopo 10:11, quindi pareggio immediato con Assavolyuk al 15:45. Finale scoppiettante con Capannelli e Maylan che portano il punteggio sul 3-1 prima che Vinzens accorci le distanze per il 3-2.

Cortina cade in casa 0-3 contro l’EKZ Eisbaren. Austriaci che sbloccano il match dopo 14:29 con Ban, quindi 2-0 con Paulweber al 16:18. Nel finale 0-3 di Ban al 58:42. Merano vince largamente contro il fanalino di coda Celje con il punteggio di 5-0. Rete del vantaggio di Gellon dopo 5:37, quindi 2-0 di Anderson al 24:14, 3-0 di Rein al 41:17 e poker di Anderson al 44:57. Il 5-0 porta la firma ancora di Anderson al 48:33.

Fassa schianta il Klagenfurt per 6-2. Gli austriaci passano a condurre con Schwarz dopo 5:12, quindi Selin segna 3 reti e porta il punteggio sul 3-1 al 46:20 prima che Forte (48:09) e Trottner (48:35) vadano sul 5-1. Accorcia Siftar, poi 6-2 di Näslund al 57.45.

Credit: Max Pattis