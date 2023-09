GTWC Europe, Valencia gara-1: Mercedes x4 con Boguslavskiy/Marciello, 8Â° Valentino Rossi

Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy vincono gara-1 a Valencia per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Quarta affermazione del campionato e nuovo allungo in classifica per lo svizzero ed il russo, alfieri di Mercedes che per 3 decimi hanno preceduto la Ferrari #69 di Emil Frey Racing.

Akkodis ASP #88 ha avuto la meglio nel finale rispondendo con Boguslavskiy ad Albert Costa. Lo spagnolo, l’unico del gruppo che quest’anno condivide l’auto con l’olandese Thierry Vermeulen, si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Ricardo Feller/Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40 Audi).

Notevole rimonta dalla 10a piazza per l’elvetico ed il romagnolo, abili a concludere davanti #11 Comtoyou Audi, #32 WRT BMW, #12 Comtoyou Audi ed alla seconda Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing. Ancora zero affermazioni per il nuovo prodotto del brand di Maranello nella serie continentale di SRO, un risultato già sfiorato a Misano Adriatico.

Ottavo posto in rimonta, invece, per Valentino Rossi/Maxime Martin. La BMW #46 di WRT entra nella zona punti davanti a #159 Garage 59 McLaren ed a #99 Tresor Attempto Racing Audi. Menzione d’onore per quest’ultima vettura che con Alex Aka/Lorenzo Patrese ha saputo tornare al successo.

Domani mattina le qualifiche alle 9.00, nuovamente suddivise in due sessioni. Successivamente, invece, la race-2 alle 14.00.

Foto. LPS