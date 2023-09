GTWC Europe, Pre-Qualifying Hockenheim: McLaren sfida Audi, domani gara-1

McLaren beffa Audi nelle ‘Pre-Qualifying’ del round di Hockenheim del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Nicolai Kjærgaard (Garage 59 #159) ha avuto la meglio per solamente 58 millesimi di margine su Mattia Drudi, in scena con l’Audi #40 di Tresor Orange 1 che questa mattina ha dettato legge nella FP1.

Akkodis ASP #88 (Mercedes) ed Emil Frey Racing #14 (Ferrari) inseguono nell’ordine al termine di un turno che ha visto leggermente attardate le Porsche e le BMW. Dinamic GT guarda da lontano i rivali così come WRT che ha firmato la 14a posizione con Maxime Martin/Valentino Rossi (WRT #46).

Audi regna in ogni caso in tutte le varie categorie iscritte nella Sprint Cup. La Gold, la Silver e la Bronze Cup sono tutte in mano al costruttore di Ingolstadt che, come annunciato precedentemente dopo la 24h di Spa-Francorchamps, lascerà i propri programmi ufficiali nel panorama GT e turismo al fine di privilegiare il futuro impegno in F1.

Domani una giornata intensa attende il GTWC Europe ad Hockenheim con la Q1 e la seguente gara-1. La battaglia contro i cronometro inizierà alle 9.55, mentre alle 14.00 è indetta la prima competizione che come sempre si terrà sulla canonica distanza dei sessanta minuti.

Foto. LPS