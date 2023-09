Golf, Francesca Fiorellini: “Il tifo mi ha supportato e dato la forza fino alla fine”

Francesca Fiorellini ha disputato un match di alto livello nella Junior Ryder Cup 2023 contro Kylie Chong. Lo ha chiuso in parità e in rimonta: di grande qualità le due buche finali, in cui è riuscita a portare dalla sua parte il pubblico, estremamente partecipe della sua vicenda fino al pari conclusivo.

A fine giro ha parlato dei due spettacolari putt finali: “Ho cercato di andare fino alla fine, il tifo mi ha supportato moltissimo e fatto credere fino alla fine, mi ha dato la forza. Non ho puttato bene durante il giro, però gli ultimi 2-3 sì. Anche alla 16 ne ho fatto uno molto bello“.

Contro un’avversaria, Kylie Chong, di qualità: “Molto molto brava, è riuscita a fare pochi errori fin dalle prime buche dove ero 3 up, poi ha messo la marcia e non ha più sbagliato, imbucando molti putt rispetto a me che non ne ho imbucate. Però le ultime sono entrate, bene così“.

Iniezione di fiducia verso il Canada, campionato mondiale junior: “Assolutamente sì, parto dopodomani e sarà un Campionatod el Mondo molto bello e spero di poter dare il massimo e divertirmi“.

Foto: Federazione Italiana Golf