Giorgio Napolitano Ã¨ morto a 98 anni. Fu l’unico Presidente della Repubblica Collare d’Oro CONI

Giorgio Napolitano è morto. L’ex Presidente della Repubblica, il primo a essere rieletto in virtù della grave instabilità politica che regnò dopo le elezioni del 2013, si è spento a 98 anni. Il decesso è avvenuto alle 19:45, presso la clinica Salvator Mundi, a Roma. Era da tempo sofferente di salute, fatto che lo aveva fatto desistere dal presiedere la prima seduta del Senato all’apertura della XIX legislatura, e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni.

Rimasto nella storia repubblicana come il primo Presidente della Repubblica che fece parte del PCI, a un certo punto è stato il terzo Capo dello Stato più anziano al mondo, almeno finché non ha deciso lui stesso di terminare i propri giorni al Quirinale. Cinque i Presidenti del Consiglio sotto la sua presidenza (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi), cinque i giudici della Corte Costituzionale nominati (Grossi, Cartabia, Amato, de Pretis, Zanon) e cinque i senatori a vita (Monti, Piano, Rubbia, Cattaneo e Abbado). Il tutto senza ricordare le infinite vicissitudini prima del settennato e poi del biennio (e non solo).

In ambito sportivo, lo si ricorda anche perché, poche settimane dopo la sua prima elezione, assistette alla finale dei Mondiali di calcio 2006 in cui l’Italia, battendo la Francia a Berlino, si laureò per la quarta volta Campione del Mondo. Inoltre, dopo la fine del suo doppio mandato presidenziale, nel 2016 ricevette il Collare d’Oro del CONI. Si tratta dell’unica occasione in cui questa onorificenza è stata concessa a un Presidente della Repubblica. Consegnò la Coppa Italia 2008 all’Olimpico, inaugurò i Mondiali di nuoto ancora al Foro Italico di Roma nel 2009. Inoltre, è rimasto l’ultimo Presidente della Repubblica ad aver assistito a una cerimonia di apertura delle Olimpiadi, quelle di Londra 2012.

Lo ricorda così il numero 1 del CONI, Giovanni Malagò, che ha peraltro disposto un minuto di silenzio nelle manifestazioni del fine settimana: “Oggi piangiamo la scomparsa di un grande amico dello sport. Giorgio Napolitano è stato un nostro punto di riferimento che non ha mai smesso di farci sentire la sua vicinanza e la sua attenzione durante gli anni in cui è stato al Quirinale. Lo ricordo in particolare alla cerimonia del Centenario del CONI e quando ho avuto l’onore di consegnargli al Salone d’Onore il Collare d’Oro al merito sportivo. Momenti indimenticabili di gioia che ricorderemo per sempre. In questo momento di grande tristezza, rivolgo alla moglie Clio, e ai figli Giovanni e Giulio, a nome dello sport italiano e mio personale i più sinceri e profondi sentimenti di condoglianze“.

