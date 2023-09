Genoa-Roma, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

Sarà la sfida tra Genoa e Roma a chiudere la sesta giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno giovedì 28 settembre, con calcio d’inizio alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genova, casa dei rossoblù.

La squadra di Gilardino è ferma a quattro punti in cinque partite, uscendo sconfitta dal match in casa del Lecce; poco per la qualità di gioco espressa in alcune sfide, soprattutto con il Napoli dove si è sprecato un doppio vantaggio. Giallorossi che provano anche loro a rianimarsi in classifica dopo una partenza più che lenta.

Il match tra Genoa e Roma, che inizierà alle 20.45 di giovedì 28 settembre, sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per tutti coloro che hanno l’abbonamento sia a DAZN che a Sky Sport, c’è la possibilità di assistere alla partita anche su Sky Zona DAZN, canale 214 della piattaforma satellitare.

Foto: LaPresse