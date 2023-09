Genk-Fiorentina, Conference League: squalificati, infortunati, diffidati. Chi non puÃ² giocare questa sera

Di nuovo Conference League per la Fiorentina. La squadra di Vincenzo Italiano può riprovarci per la terza competizione continentale dopo la finale persa contro il West Ham lo scorso anno. Si ricomincia dal Belgio, per affrontare il Genk.

Tra i convocati viola non c’è Jack Bonaventura; il centrocampista ha subito una botta durante il successo con l’Atalanta. Nulla di troppo grave, ma Vincenzo Italiano ha preferito non rischiarlo. Ancora fuori Jonathan Ikoné, ancora con i postumi dell’infortunio all’anca rimediato durante un’amichevole precampionato.

Praticamente al completo anche il Genk, al momento sesto in classifica in Jupiler Pro League con undici punti in sei partite, a sole tre lunghezze dal Gent. L’unico indisponibile per Wouter Vrancken è il giovane portiere Vic Chambaere a causa di un problema alla schiena.

GENK-FIORENTINA, PROBABILI FORMAZIONI

GENK (4-2-3-1) Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil. All. Vracken

Indisponibili: Chambaere

Squalificati: –

FIORENTINA (4-2-3-1) Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

Indisponibili: Bonaventura, Ikoné

Squalificati: –

