Fasce sorteggio Conference League: chi sono le teste di serie, la divisione delle squadre, le avversarie delle italiane

La Conference League è pronta a partire. Quest’oggi, ale 14.30, si terrà il sorteggio degli otto gironi da cui partirà il viaggio verso l‘Agia Sofia Stadium di Atene, teatro della finale che si terrà il 29 maggio 2024. Fra le partecipanti c’è anche la Fiorentina, finalista la scorsa stagione, che ha avuto accesso alla prima fase battendo nel doppio confronto il Rapid Vienna.

La squadra di Vincenzo Italiano è inserita nella seconda fascia, assieme a Paok Salonicco, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen, Ludogorets e Bodo/Glimt. Impossibile dunque vedere una di queste squadre nello stesso girone dei viola. I più grossi pericoli sono però nella prima urna.

Lì sono comprese le squadre più pericolose del lotto, prime fra tutte l’Eintracht Francoforte ed il Lille. I tedeschi hanno perso pezzi importanti per strada, come il difensore Evan N’Dicka e l’ala Jesper Lindstrom, entrambi in Italia per rafforzare rispettivamente Roma e Napoli, e rischiano di perdere Kolo Mouani, che sta forzando la cessione al Paris Saint-Germain, ma hanno comunque abbastanza talento per poter sopperire alle assenze. Nei francesi il pericolo maggiore si chiama Jonathan David, canadese dotato di ottima tecnica, velocità e fiuto del gol. L’AZ Alkmaar ed il Fenerbahce rappresentano una giusta via di mezzo, mentre Gent, Dinamo Zagabria, Bruges e Ferencvaros rientrano nel novero delle abbordabili.

Segui il meglio della UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora

Pochi invece i pericoli fra terza e quarta fascia. Nella terza urna i pericoli maggiori sono rappresentati dal Besiktas e dal Genk, con Astana, HJK, Spartak Trnava, Olimpia Lubiana, Zorya e Legia Varsavia alquanto abbordabili. Nell’ultima urna è il Nordsjaelland la squadra che può provocare qualche grattacapo, si sorriderebbe ad avere una tra Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, KI Klaksvik, Aberdeen e Mostar.

CONFERENCE LEAGUE 2023-2024, LE FASCE

Prima fascia: AZ, Gent, Dinamo Zagabria, Eintracht, Bruges, Fenerbahce, Lille, Ferencvaros

Seconda fascia: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Aston Villa, Viktoria Plzen , Fiorentina , Ludogorets, Bodo/Glimt

Terza fascia: Astana, Besiktas, HJK, Spartak Trnava, Olimpia Lubiana, Zorya, Genk, Legia Varsavia

Quarta fascia: Breidablik, Lugano, Ballkani, Cucaricki, Nordsjaelland, KI Klaksvik, Aberdeen, Mostar

Foto: LaPresse