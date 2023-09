Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni settima giornata (30 settembre-2 ottobre): chi puÃ² regalare bonus inattesi

Domani sarà già tempo della settima giornata di campionato di Serie A. E allo stesso momento, impazza il fantacalcio: vediamo dunque insieme quali possono essere alcuni bonus inaspettati per questo weekend calcistico.

DIFENSORI

In Udinese-Genoa, con due squadre che fanno fatica a segnare, potrebbe arrivare il momento di una zuccata di testa di qualche centrale, da tenere conto Bani e Bijol. Bellanova contro il Verona potrebbe riscattarsi dopo la brutta prova con la Lazio, nel Bologna invece potrebbe arrivare la prima gioia per Kristiansen.

CENTROCAMPISTI

In casa Monza mancano ancora i gol di Pessina e Ciurria, necessari per uscire dal pantano di bassa classifica. Dopo il gol con la Roma, Gudmundsson può colpire anche con l’Udinese, mentre Ferguson è atteso al secondo squillo della sua stagione contro l’Empoli. Nel Napoli può arrivare un’occasione per Elmas dal primo minuto, che vuole combattere per un minutaggio maggiore.

ATTACCANTI

Nzola sta faticando con la Fiorentina: può arrivare il momento dal primo minuto per Beltran che cerca il primo gol stagionale; nella stessa partita puntate anche su Zito Luvumbo. Il Lecce parte irrimediabilmente sotto con il Napoli, ma un esterno come Almqvist può far male contro Mario Rui. In casa Milan Okafor vuole confermare le belle impressioni date con il Cagliari, i numeri ci sono.

Foto: Lapresse