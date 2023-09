Fantacalcio, possibili scommesse e rivelazioni sesta giornata (26-28 settembre): chi può regalare bonus inattesi

Si torna subito in campo con la Serie A, chiamata immediatamente al turno infrasettimanale. La sesta giornata del nostro campionato promette scintille. Così come il fantacalcio; andiamo ad ipotizzare allora quali possono essere dei bonus inaspettati in questi tre giorni di calcio.

Tra i difensori che possono trovare qualche bonus, occhio ad Empoli-Salernitana. Squadre entrambe in difficoltà e con necessario bisogno di punti, ma che vantano due terzini che hanno spesso regalato gioie come Simone Bastoni e Pasquale Mazzocchi: sono da buttare in campo. Il Napoli ha bisogno di sbloccarsi e potrebbe trovare manforte nella fisicità di Natan, autore di un buon debutto con il Bologna; giornata positiva anche per i centrali dell’Inter, Acerbi può mettere a segno una zampata. In porta, se non avete big, pensierino per Turati, protagonista di grandi interventi nelle ultime partite.

Centrocampisti, con tanti nomi che possono dire la loro. Lazovic ha qualche minuto in più nelle gambe e contro l’Atalanta può tornare quel peperino che ha sempre entusiasmato. Attenzione a Matteo Pessina: il centrocampista del Monza è ancora a secco, lasciando più spazio a Colpani in queste prime giornate, ma può essere il giorno giusto del +3 del capitano brianzolo. Potrebbe essere anche il momento giusto per schierare Tijjiani Reijnders, per lui ancora nessun bonus ma con un Cagliari in difficoltà può dire la sua.

Fra gli attaccanti, si attende ancora la prima zampata in casa Bologna di Karlsson, che in Olanda ha dimostrato di saper dispensare parecchi +3. Buona giornata per poter buttare in mezzo al campo anche N’Zola della Fiorentina, ancora alla ricerca del primo gol in maglia Fiorentina, così come Mateo Retegui del Genoa: certo, gioca contro la Roma, ma i due gol in campionato sono arrivati con due grandi come Lazio e Napoli. E siccome non c’è due senza tre…

Foto: LaPresse