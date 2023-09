F1, Max Verstappen: “Macchina di nuovo piacevole da guidare, siamo partiti molto bene”

Max Verstappen impone la legge del più forte nel venerdì di Suzuka e lancia un segnale importante al resto della concorrenza, dopo il fragoroso passo falso di Singapore. L’olandese della Red Bull ha fatto la differenza sul giro secco e anche nel long-run, confermandosi il grande favorito per la pole position e per la vittoria nel Gran Premio del Giappone 2023 di F1.

“Ci siamo sentiti molto bene oggi. Sin dal primo giro la macchina è stata di nuovo piacevole da guidare. È stata una giornata molto forte nella simulazione di qualifica e di gara. Su questa pista c’è tanto degrado, quindi sarà abbastanza dura per le gomme in gara, però siamo partiti molto bene questo weekend“, ha dichiarato il due volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

Il 25enne nativo di Hasselt ha stampato il miglior tempo di giornata in 1’30″688, rifilando tre decimi alla Ferrari di Charles Leclerc e quattro decimi e mezzo alla McLaren di Lando Norris. Impressionante anche il distacco inflitto al compagno di squadra Sergio Perez, che paga addirittura 1” da Verstappen a parità di macchina e di condizioni (entrambi su gomma soft).

Sui possibili avversari da battere in qualifica per la pole position: “C’era un po’ di gap alle mie spalle, però Ferrari e McLaren sono abbastanza vicine. Vedremo, ma alla fine dobbiamo concentrarci solo su noi stessi cercando di ottimizzare la nostra prestazione. Se ci riusciremo, ho fiducia di poter lottare per la pole“.

