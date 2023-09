F1, Max Verstappen: “La partenza unico momento non semplice, orgoglioso di tutto il team”

Dopo un passo falso a Singapore, Max Verstappen è tornato a dominare stravincendo il Gran Premio del Giappone a Suzuka. Il pilota della Red Bull ha compiuto un weekend perfetto dal venerdì alla domenica, con prove libere che l’hanno visto davanti, la pole position di ieri e la vittoria di oggi che vale già la vittoria nel titolo costruttori.

In Qatar per l’olandese la festa potrebbe già arrivare nella Sprint Race. Queste le sue parole dopo la 48a vittoria in carriera, la seconda a Suzuka: “Un weekend incredibile, è stato grandioso vincere qui. Tutto ha funzionato bene, la macchina è andata alla grande con ogni mescola, ma l’importante è la vittoria nella classifica costruttori: sono molto contento per tutti gli ingegneri che lavorano in pista, per tutti coloro che lavorano in fabbrica”.

“Stiamo vivendo una stagione da sogno ed è merito di tutti coloro che lavorano per questa scuderia, sono orgoglioso di tutti quanti. La partenza? L’unico momento non semplice forse è stata la partenza, ho avuto un po’ troppo spinning, ma alla fine è andato tutto bene e dopo quel momento non ci sono stati problemi“.

Foto: Lapresse