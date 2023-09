F1, Max Verstappen: “Ferrari molto veloce, abbiamo faticato con il bilanciamento e non siamo dove ci aspettavamo”

Va in archivio a Marina Bay uno dei venerdì peggiori dell’anno per la Red Bull, in netta difficoltà soprattutto sul giro secco nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Max Verstappen, leader e dominatore assoluto del campionato, ha firmato solo l’ottavo tempo di giornata a 7 decimi dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

“Non è quello che ci aspettavamo oggi. Abbiamo faticato tantissimo con il bilanciamento della vettura, provando molte cose nella seconda sessione. Alcune hanno funzionato e altre no, però non siamo mai riusciti a mettere assieme la macchina. Ci sono diverse cose che non capiamo e per questo dobbiamo analizzarle stanotte“, spiega l’olandese.

Sulle possibili ambizioni in vista delle qualifiche di domani, fondamentali in ottica Gran Premio considerando le caratteristiche della pista: “Chiaramente cercheremo di migliorare, ma il distacco è grande. La Ferrari è molto veloce, ma noi non siamo dove ci aspettavamo di essere“, conclude il figlio di Jos al termine di un venerdì complicatissimo.

Foto: Lapresse