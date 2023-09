F1, Lando Norris: “Contento dei miei giri, circuito non semplice. Cercheremo di dare fastidio a Verstappen”

Lando Norris ha centrato la terza posizione in occasione del GP del Giappone, appuntamento numero sedici del Mondiale 2023 di F1. Il pilota della McLaren nello specifico ha registrato un gap di +0.616 rispetto a un monumentale Max Verstappen, leader in 1:28.877, cedendo il passo al compagno di squadra Oscar Piastri, secondo con +0.581.

Intervenuto al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato quanto fatto: “E’ stata un’ottima giornata come team, grazie al gran lavoro anche di Oscar. Sono contento dei miei giri, questo è un circuito non semplice, basta un piccolo errore per poter perdere tempo prezioso“.

In ultimo Norris ha dichiarato di voler proseguire la tradizione positiva della scuderia, solitamente particolarmente performante in Giappone: “Alcune delle storie più fantastiche del nostro team vengono dal Giappone, noi vogliamo continuare questa tradizione anche se non sarà facile poter tenere testa a Verstappen. Noi faremo di tutto per potergli complicare la vita“.

Foto: LaPresse