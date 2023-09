F1, Frederic Vasseur: “Una vittoria non casuale, Sainz e Leclerc fondamentali nella crescita!”

Una domenica speciale per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale in un campionato di F1 avaro di soddisfazioni. Carlos Sainz ha completato il suo fine-settimana perfetto. Dopo la pole-position di ieri, lo spagnolo ha centrato il successo al termine di una gara di grande intelligenza. L’iberico, infatti, è riuscito a comprendere alla perfezione le varie fasi della corsa sul circuito cittadino di Marina Bay, a Singapore, regalando al Cavallino Rampante la prima grande soddisfazione del 2023.

Reduce dalla pole e dal podio di Monza, per Carlos è un grande momento. Quarto posto per il monegasco Charles Leclerc non fortunato nel corso del GP, visto che nella prima parte era in seconda posizione e in copertura di Sainz. La Safety Car è andata a distruggere la sua prestazione, per il traffico in pit-lane. Alla fine della fiera Charles ha concluso in quarta posizione in una gara nella quale le Red Bull non sono andate oltre il quinto posto dell’olandese Max Verstappen e l’ottavo del messicano Sergio Perez.

Grande soddisfazione nelle parole del Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “Una bellissima emozione dopo una prima parte di stagione difficile. E’ una vittoria che arriva dopo Monza e non casuale. Sainz è stato eccezionale nella gestione”, le prime considerazioni ai microfoni di Sky Sport. “La nostra strategia era quella di mettere le due macchine davanti a tutti e ci siamo riusciti. Charles poi è stato poco fortunato con la Safety Car, visto che poi in pit-lane ha trovato traffico e con il doppio pit-stop ha perso tempo“, ha sottolineato Vasseur.

“Sainz ha compreso meglio la vettura da quando ha preso il via la seconda parte del 2023 e oggi ha saputo leggere cosa fosse meglio per vincere, sfruttando l’effetto DRS a proprio vantaggio. Un risultato frutto poi dell’ottimo lavoro che la squadra ha fatto, trovando la quadra fino dalla FP1. Inoltre, avere due piloti come Carlos e Charles che si spingono a vicenda è una grande risorsa per noi“, ha precisato il Team Principal della Rossa.

Vasseur, comunque, predica calma in vista del prossimo week end a Suzuka: “A Singapore abbiamo incontrato condizioni particolari in cui era fondamentale avere un ottimo rendimento con le gomme, ma in Giappone si ripartirà da zero. Non è che da oggi siamo campioni del mondo. Dobbiamo goderci questo risultato, ma continuare a lavorare per dare seguito agli step in avanti che stiamo compiendo“.

Foto: LaPresse