F1, Christian Horner: “Sapevamo che le Ferrari avrebbero fatto bene sul giro secco, Max si è superato”

La Red Bull non ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e, oggettivamente, questa è la prima grande notizia del fine settimana sul tracciato di Monza. La partenza al palo è andata a Carlos Sainz che ha preceduto per appena 13 millesimi Max Verstappen e per 67 Charles Leclerc, mentre Sergio Perez si è fermato in quinta posizione.

Un sabato tutto sommato “regolare” per la scuderia di Milton Keynes che, solitamente, inizia a dettare legge sin dalle qualifiche. Oggi, invece, la Ferrari ha risposto presente con Carlos Sainz che ha strappato la pole position a Max Verstappen. L’olandese, tuttavia, è concentrato sulla gara di domani, quella che potrebbe consegnargli la decima vittoria consecutiva, un record che avrebbe del clamoroso.

Il commento del team principal della Red Bull, Christian Horner: “Un giro davvero impressionante quello di Max che gli è valso la prima fila. Sapevamo fin da questa mattina che le Ferrari sarebbero state incredibilmente veloci sul giro secco e alla fine c’erano solo un paio di centesimi di differenza tra noi due”.

Dal campione del mondo, a Sergio Perez, quinto: “Checo ha recuperato bene dal tempo perso in pista nelle FP3. La quinta posizione rende la sua gara di domani ancora più emozionante”.

Foto: LaPresse