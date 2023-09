F1, Charles Leclerc: “Purtroppo non ho avuto la scia nel Q3. Domani proveremo a fare doppietta”

Dopo aver fatto molta fatica per tutto il weekend nelle prove libere, Charles Leclerc è salito di colpi come di consueto in qualifica mancando la pole position per soli 67 millesimi ed inserendosi in terza posizione alle spalle dell’altra Ferrari di Carlos Sainz e della Red Bull di Max Verstappen. Il monegasco della Rossa non ha bissato dunque la pole dell’anno scorso a Monza, ma avrà comunque un’ottima posizione di partenza in vista del Gran Premio d’Italia 2023.

“La mia sensazione può essere soltanto fantastica con questi tifosi. Sono un po’ deluso perché volevo essere primo, ma vedere Carlos in pole è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle prove libere, mentre nelle qualifiche sono riuscito a mettere tutto insieme ed ero contento, ma poi nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia, e questo ci è costato quantomeno una posizione”, dichiara a caldo il nativo del Principato.

“Questa è la vita, e dobbiamo essere contenti, soprattutto da parte mia perché ho faticato molto e i tifosi sono semplicemente incredibili. Non sorrido molto spesso quando sono 3°, ma essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica. Proveremo a fare una doppietta con Carlos domani, primo e secondo“, prosegue Charles nell’immediato post-qualifica.

“Vi dico che prima della qualifica stavo faticando e non pensavo di essere così vicino alla pole, ma Carlos ha fatto un lavoro incredibile. Domani c’è la gara e faremo di tutto per ottenere una doppietta. Forza Ferrari!”, conclude Leclerc caricando il pubblico ferrarista di Monza in vista dell’attesissimo Gran Premio di domani.

