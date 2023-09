F1, Charles Leclerc: “I confronti con Sainz non sono la prioritÃ , spingo per migliorare la macchina”

Dagli entusiasmi di Monza alle luci di Singapore. È tempo del weekend a Marina Bay per il Circus della F1. Sul tracciato cittadino asiatico ci si prepara a un fine-settimana molto intenso in cui piloti e squadre saranno chiamati a trovare la quadra nel più breve tempo possibile.

In casa Ferrari ci si chiede quale sarà l’adattamento della SF-23 a un circuito dalle caratteristiche particolari. Riavvolgendo il nastro, la Rossa ha faticato non poco su piste nelle quali il requisito principale era girare con un assetto molto carico dal punto di vista aerodinamico. Le simulazioni, a quanto si è letto su vari organi di informazione, hanno dato esito positivo, ma sarà appunto l’asfalto a dire come stanno le cose.

Davanti ai microfoni dei media presenti, Charles Leclerc ha espresso le proprie sensazioni. Il monegasco è reduce dal quarto posto del GP d’Italia, dopo essersi confrontato con il compagno di squadra, Carlos Sainz, per la conquista del terzo gradino del podio.

A tal proposito la risposta di Leclerc ai microfoni di Sky Sport è stata molto chiara: “La mia priorità è migliorare la macchina, lottare con il coltello tra i denti per un quinto e un sesto posto non è certo la cosa ideale. I confronti con Sainz vengono dopo, anche se chiaramente devo ammettere che lui sta facendo un grande lavoro ed è stato velocissimo a Monza. Bene perché ci spingiamo a vicenda ed è buono per il team“.

Foto: LaPresse