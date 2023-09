Diffidati, squalificati, infortunati: chi non puÃ² giocare in Serie A (16-18 settembre)? Infermeria piena per Roma e Udinese, Tomori salta il derby

È tutto pronto per la ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali che hanno lasciato in dote anche qualche problema ai vari club del massimo campionato italiano.

Ne sa qualcosa la Roma, che in Azzurro ha perso Pellegrini e rischia di dover rinunciare anche a Mancini. E se Dybala dovrebbe rientrare, oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla, Mourinho rischia di fare a meno anche di Aouar e Sanches.

Ben 7, invece, gli indisponibili nell’Udinese: out ci saranno Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Masina e Semedo

La Juventus ritrova Chiesa e Gatti, ma perde Pogba, sospeso dal Tribunale Antidoping, mentre la Lazio, avversaria di giornata, avrà tutti a disposizione.

In vista del derby di Milano, invece, Inzaghi potrebbe dover rinunciare a Cuadrado, ma recuperare Acerbi, mentre i rossoneri hanno un problema in difesa con Tomori squalificato e Kalulu a rischio. Forfait possibile anche per Giroud, mentre Bennacer è sicuro assente ancora per diverse settimane.

Di seguito i diffidati, gli squalificati e gli infortunati squadra per squadra della 4ª giornata di Serie A.

TUTTI I DIFFIDATI, GLI SQUALIFICATI E GLI INFORTUNATI DELLA 4ª GIORNATA DI SERIE A

ATALANTA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Hateboer, Touré

BOLOGNA

Diffidati:

Squalificati:

Infortunati: Fabbian, Saelemaekers, Soumaoro

CAGLIARI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Lapadula, Mancosu, Petagna, Rog

EMPOLI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Caprile, Maldini

FIORENTINA

Diffidati: /

Squalificati: Lopez

Infortunati: Castrovilli, Ikoné, Mina

FROSINONE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Kalaj, Lulic

GENOA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Messias, Pajac, Vogliacco

INTER

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Cuadrado

JUVENTUS

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: De Sciglio, Pogba (sospeso dal Tribunale Antidoping)

LAZIO

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: /

LECCE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: /

MILAN

Diffidati: /

Squalificati: Tomori

Infortunati: Bennacer, Giroud, Kalulu

MONZA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Bettella, D’Ambrosio

NAPOLI

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Politano

ROMA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Abraham, Aouar, Kumbulla, Mancini, Pellegrini, Sanches

SALERNITANA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Daniliuc, Dia, Maggiore

SASSUOLO

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Alvarez

TORINO

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Djidji, Seck

UDINESE

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Masina, Semedo

VERONA

Diffidati: /

Squalificati: /

Infortunati: Braaf, Henry

Foto: LaPresse