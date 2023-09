CRO Race 2023, Elia Viviani vince la prima tappa e torna al successo dopo quasi un anno di astinenza!

Esulta Elia Viviani nella prima frazione della CRO Race 2023, corsa a tappe croata di livello 2.1. Il velocista italiano è riuscito a sfruttare al meglio il lavoro del suo compagno di squadra Connor Swift (bravo a lanciare lo sprint) e si è imposto in volata sul traguardo di Sinj davanti al danese Tobias Lund Andresen (Team dsm-firmenich) e al norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team).

Grazie a questo trionfo il ciclista veronese è tornato al successo a distanza di quasi un anno dall’ultima volta. Era infatti il 2 ottobre 2022 quando Viviani vinse la sua ultima tappa prima d’oggi proprio alla CRO Race (sesta frazione). In totale si tratta dell’88ma affermazione in carriera per il classe 1989. Ora Elia è ovviamente primo anche nella classifica generale della corsa croata, con 4” di vantaggio su Andresen e 6” su Kristoff.

Da segnalare che quest’oggi hanno chiuso in top ten anche altri tre italiani oltre a Viviani, ovvero Giovanni Lonardi (Eolo-Kometa), quinto, Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious), e Nicolò Parisini (Q36.5 Pro Cycling Team), sesto. Per quanto riguarda invece la lotta per la classifica generale, va sottolineata la caduta di Matej Mohoric (Bahrain Victorious) a 6,5 km dall’arrivo. Lo sloveno, che è il campione in carica di questa corsa, è poi riuscito a rialzarsi abbastanza rapidamente, ma è comunque arrivato al traguardo con un ritardo di 48” da Viviani.

