Cos’è successo a Osimhen e cosa ha fatto sui social? Napoli cancellato. E il “video della derisione”…

Piove sul bagnato in casa Napoli. Non solo i risultati stentano ad arrivare con Rudi Garcia al timone, con otto punti conquistati nelle prime cinque partite, con le proprie stelle ancora ingolfate e che fanno fatica a lasciare il segno. Ma si ci mette adesso anche Victor Osimhen, che nella scorsa nottata ha appesantito improvvisamente l’atmosfera.

Tutto parte da un video dal profilo TikTok della squadra, in cui veniva ripreso il rigore sbagliato dal centravanti nigeriano ‘ridoppiato’ con una vocina fastidiosa che chiedeva con insistenza il tiro dagli undici metri. Un video che è stato reputato fastidioso, quasi una derisione nei confronti di Osimhen, con il suo agente Roberto Calenda che ha parlato di ‘derisione’ e di possibilità di iniziare azioni legali verso la società.

Subito dopo è arrivata anche la risosta del calciatore nigeriano, che non si è espresso con le parole ma con i fatti: su Instagram ha cancellato quasi tutte le foto che lo ritraevano con la maglia azzurra, lasciandone giusto un paio, e bloccando i commenti ai propri post per evitare che il pubblico napoletano si riversasse contro di lui. E la sua presenza quest’oggi contro l’Udinese non è per nulla scontata.

Una situazione scottante quella di Victor Osimhen, già al centro dell’attenzione dopo la sfuriata di domenica sera nei confronti dell’allenatore quando è stato sostituito contro il Bologna. C’è da dire che il video in questione, per quanto possa essere ‘particolare’, non sembra giustificare una reazione del genere. Ma se si aggiunge il momento complicato in mezzo al campo con il gol che manca da tre partite, un gioco che non appare congeniale alle sue caratteristiche costringendolo spesso lontano dalla porta e soprattutto il rinnovo che non è ancora arrivato dopo aver assaporato 60 milioni annui in Arabia, si potrebbe capire perché il capocannoniere dello scorso campionato ha i nervi a fior di pelle…

IL VIDEO CHE HA INNESCATO LA RABBIA DI OSIMHEN

Foto: LaPresse